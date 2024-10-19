مسيّرة من لبنان تنفجر قرب منزل نتنياهو في قيسارية.. والاحتلال يقر بإصابات وأضرار

وسائل إعلام إسرائيلية تتحدث عن انفجار مسيّرة في مبنى قرب منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، وتشير إلى أنّ الحادثة أسفرت عن سقوط إصابات وأضرار.

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنّ مسيرة انفجرت في مبنى قرب منزل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في قيسارية جنوب حيفا.

وقالت إنّ الطائرة المسيرة حققت إصابة مباشرة وتسبب انفجارها في سقوط مصابين. كما اعترف "جيش" الاحتلال بأنّ الدفاعات الجوية فشلت في التصدي للمسيرة.

وقال إن " 3 مسيرات عبرت من لبنان إلى أجواء إسرائيل تم اعتراض 2 والثالثة أصابت مبنى في قيسارية".

وأضاف أن صفارات الإنذار دوت في قواعد عسكرية في "غليلوت" شمال "تل أبيب" بعد تسلل المسيرة من لبنان، لافتاً أنه للمرة الأولى يتم تفعيل صفارات الإنذار في "تل أبيب" دون تفعيلها على تطبيق الجبهة الداخلية على الهواتف.

هذا وانتشرت مشاهد لطائرة من دون طيار كانت تحلّق بجانب مروحية إسرائيلية بينما كانت الأخيرة تبحث عنها في ضواحي حيفا.

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