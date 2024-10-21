أونروا: (إسرائيل) رفضت طلبًا لإجلاء العالقين تحت الأنقاض شمال غزة

رفض الاحتلال الإسرائيلي، طلبًا عاجلًا تقدمت به وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" لإجلاء العالقين تحت الأنقاض جراء الإبادة التي ترتكب شمال قطاع غزة.

وقالت مسؤولة الإعلام في "أونروا" إيناس حمدان، اليوم الاثنين: "منذ أمس، لم يتم تنفيذ طلب عاجل من الأمم المتحدة للوصول إلى شمال غزة لإنقاذ المصابين العالقين تحت الأنقاض من قبل السلطات الإسرائيلية".

وأضافت: "على مدى الأسبوعين الماضيين، حذرنا مرارا من أن تشديد الحصار على جباليا ومحافظة الشمال بشكل عام يزيد الأوضاع كارثية، والعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة تعرض عشرات الآلاف من المدنيين لخطر محدق".

وأشارت: "مخيم جباليا مُحاصر منذ أكثر من أسبوعين، ونتلقى معلومات عن عائلات محاصرة في منازلها، والمياه والطعام على وشك النفاد، والصور الواردة من المخيم تظهر السكان يركضون للنجاة بحياتهم، دون وجود مكان آمن للجوء إليه".

وذكرت المسؤولة الأممية أن الهجوم العسكري في شمال غزة يقطع وصول الناس إلى الضروريات اللازمة لبقائهم، بما في ذلك المياه.

واستهدف الاحتلال الإسرائيلي في 18 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، اثنين من أصل 3 مستشفيات متبقية في محافظة شمال غزة بشكل مباشر "مستشفى العودة والإندونيسي"، وفق "حمدان"، مشيرة إلى أن هذه الهجمات تفاقم الأزمة الإنسانية التي تشهدها محافظة شمال غزة بشكل مقلق للغاية، وفق قولها.

وأوضحت أن هناك مرضى توفوا في المستشفى الإندونيسي؛ بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الإمدادات.

وطالبت المسؤولة الأممية، "إسرائيل" بـ"السماح للفرق الإنسانية وفرق الإنقاذ بالوصول إلى المرضى والجرحى والمحاصرين دون تأخير، لأن كل دقيقة تأخير تفاقم الكارثة".

وفي تصريح سابق للدفاع المدني في غزة، قال إن "الاحتلال يستخدم سياسة القتل الحصار والتجويع في مخيم جباليا، ويمنع فرق الدفاع من الوصول إلى المخيم ومناطق الشمال وإجلاء الجرحى".

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا واسعًا على شمال غزة وجباليا تحديدًا، منذ نحو 17 يومًا، مستهدفًا المواطنين بالقتل والتهجير وتدمير ونسف منازلهم، إضافة لقصف مربعات سكنية فوق رؤوس ساكنيها.

وقالت وزارة الصحة في قطاع غزة، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة ارتفع إلى 42 ألفًا و603 شهداء، بالإضافة لـ 99 ألفًا و795 مصابًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي.