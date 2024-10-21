7 شهداء باستهداف الاحتلال النازحين في مدرسة إيواء بجباليا

استشهد 7 فلسطينيين وأصيب العشرات، صباح اليوم الإثنين، جراء استهداف النازحين في مدرسة إيواء لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "أونروا" بمخيم جباليا، شمال قطاع غزة المحاصر منذ 17 يوما.

وذكرت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال طلبت من النازحين المحاصرين بمدرسة "كريزم" بمحيط بركة أبو راشد وسط مخيم جباليا التجمّع للخروج منها ثم استهدفتهم بالمدفعية، ما أسفر عن ارتقاء 7 شهداء، وإصابة آخرين.

وأفادت المصادر بوصول 7 شهداء لمستشفى "كمال عدوان" شمال قطاع غزة؛ نتيجة استهداف النازحين في مدرسة الوكالة مقابل بركة أبو راشد، بمخيم جباليا.

ومنذ صباح اليوم، نيحاصر جيش الاحتلال يحاصر مراكز الإيواء التابعة لوكالة الغوث "أونروا" في محيط بركة أبو راشد بمخيم جباليا شمال القطاع.

ونوه إلى أن الاحتلال يطلب إخلاء المدارس المحاصرة، ومنها مدرسة الفوقا، وحفصة؛ واللاتي تؤويان مئات الأسر النازحة بداخلهما ومعظمهم نساء وأطفال.

وخلال عام من الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رصد المكتب الإعلامي الحكومي قصف الاحتلال 187 مركزاً للإيواء والنزوح، استشهد بداخلها أكثر من 1060 شهيداً.

ويفرض جيش الاحتلال حصاره المطبق على شمال غزة، لليوم الـ 17 على التوالي، وسط قصف مدفعي وجوي مكثف وإطلاق النار على كل من يتحرك ويتنقل من خلال الشوارع العامة أو الفرعية.

دخلت حرب "إسرائيل" العدوانية وجريمة الإبادة الجماعية التي تشنها في قطاع غزة يومها الـ 381 على التوالي، تزامنًا مع عمليات قصف مدفعي وجوي مُكثفة ومتواصلة ونسف منازل ومربعات سكنية.

وارتقعت حصيلة العدوان الإسرائيلي العسكري على قطاع غزة، إلى 42 ألفًا و603 شهداء، بالإضافة لـ 99 ألفًا و795 مصابًا، منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023 الماضي، وفقا لبيان وزارة الصحة، أمس الأحد.