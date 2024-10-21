الدفاع المدني للرسالة: الاحتلال ينفذ اعدامات جماعية بحق المدنيين بعد اجبارهم على النزوح

قال المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني الرائد محمود بصل، إن قوات الاحتلال تنفذ جرائم إعدام جماعية، بحق المدنيين الذين تجبرهم الرحيل من منازلهم بمناطق مختلفة شمال القطاع.

وأكد بصل لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال يهاجم المدنيين بالقذائف وإطلاق النار، في ممرات يدعي أنها إنسانية، بعدما يجبرهم النزوح من خلالها.

وأوضح أن الهدف الإسرائيلي شمال القطاع، إبادة السكان، وليس التهجير فحسب.

وذكر أن الاحتلال يفرض طوقا مشددا على مناطق الصطفاوي ودوار أبو شرخ، ولا يسمح لأحد بالنزوح، في اجراء عملياتي يهدف لإبادة السكان.

وذكر أن العملية الإسرائيلية التي تتواصل لليوم الثامن عشر في شمال غزة، مجمل الضحايا هم من النساء والأطفال والشيوخ والمدنيين.

وجدد تأكيده عجز المنظومة الطبية والأجهزة المختصة في الوصول للمنطقة المستهدفة بسبب استهداف الاحتلال للطواقم والسيارات.