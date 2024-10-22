مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله : السنوار عاش بطلا وصار أسطورة

في مؤتمر له قال مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله محمد عفيف في أول تعليق للحزب على استشهاد قائد حركة حماس الشهيد يحيى السنوار بأن السنوار عاش بطلا وصار أسطورة"

وأعلن عفيف عن تبني الحزب قصف منزل نتنياهو قبل أيام لافتا إلى أن صواريخ الحزب لحقت بالعدو خسائر جسيمة بالأرواح والدبابات، مضيفا:" لا نزال نقصف القواعد والثكنات والمواقع العسكرية للعدو"

ولفت من جديد بأن الولايات المتحدة شريك في العدوان على لبنان وعن المجازر البشعة التي تطال الشعب اللبناني ، مفوضا الرئيس اللبناني نبيه بري للتفاوض بشأن إقاف الحرب على لبنان وإخراج الأسرى ، مضيفا:" ثقتنا بالرئيس بري كاملة ونؤكد أنه لا مفاوضات تحت النار، نحن قوم لا نترك أسرانا في السجون"

وأشار إلى قصف طائرات الاحتلال للشوارع والبيوت هو قصف بدون هدف ، لافتا إلى أن حكاية المخازن التي قصفها ومراكز تطوير الأسلحة مبررات واهية لا أساس لها من الصحة، على حد تعبيره.

وأضاف مشيرا إلى القصف الذي استهدف مراكز القرض الحسن بأنه لا مبرر له على الإطلاق وهي مؤسسة مدنية مرخصة مؤكدا أن حزب الله لا يستلم مخصصاته من مؤسسة القرض الحسن.

وأكد عفيف على أن الحزب لن يسمح بقيام أي مستوطنة صهيوينة على أرض الجنوب والعدو يتحمل مسؤولية الحفاظ على حياة أسرانا وصحتهم و ما ينتزع من الأسرى من تصريحات وأقوال تحت الضغط لا قيمة له على الإطلاق ولن يطول الوقت حتى يكون لدينا أسرى من جنود العدو الفتا إلى أن خطوط الدعم العسكري واللوجستي للحزب عادت إلى ما كانت عليه.

ووجه خطابه إلى ألمانيا معلقا على تصريحاتها الأخيرة قائلا:" ندين تصريحات وزيرة الخارجية الألمانية التي تبرر للصهيونية جرائمها"