استشهاد طفل برصاص الاحتلال في نابلس

استشهد طفل، مساء اليوم الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة باستشهاد الطفل عبد الله جمال هواش (11 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس.

وقالت مصادر محلية إن الطفل أصيب أثناء انسحاب قوات الاحتلال من المدينة، عقب اعتقالها الشاب ناصر نشأت عناتي من البلدة القديمة.

وكانت قوات خاصة إسرائيلية، اقتحمت مساء اليوم، البلدة القديمة من مدينة نابلس، وتحديدا حارة القريون، وسط إطلاق القنابل الدخانية، واعتقلت الشاب العناتي، فيما دفع الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى البلدة القديمة.

وباستشهاد الطفل هواش، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية إلى 760 شهيدا، بينهم 18 من الإناث، و166 طفلا.