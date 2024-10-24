" طائرات الكواد كابتر قصفتنا بشكل مباشر واعتقلت خمسة من طواقمنا "

في مؤتمر صحافي صباح اليوم قال المتحدث الرسمي باسم الدفاع المدني في قطاع غزة:" تفاجأنا مساء أمس بتحليق طائرات مسيرة إسرائيلية "كواد كابتر" في المكان الذي تتواجد فيه طواقم الدفاع المدني وطواقم الخدمات الطبية بمنطقة مشروع بيت لاهيا تطالبهم عبر مكبرات الصوت بترك مركباتهم فورا والتوجه إلى المستشفى الأندونيسي، حيث يتمركز هناك جيش الاحتلال ويمنع العبور إلا من خلال الفحص والتفتي" .

" وأثناء محاولة الطواقم اخلاء المكان أطلقت عليهم طائرة إسرائيلية صاروخ بشكل مباشرة ما أدى إلى إصابة 3 من عناصرنا بجروح مختلفة، كذلك تم استهداف سيارة الإطفاء الوحيدة التي تقدم خدمات الإطفاء في مناطق الشمال بقذائف مدفعية ما أدى إلى تدميرها و اشتعال النيران فيها"

واضطرت الطواقم لإخلاء المكان تحت تهديد النيران، والتوجه إلى منطقة الأندونيسي وهناك تعرضت للتفتيش والتنكيل من جيش الاحتلال الإسرائيلي وتم اعتقال 5 من عناصر الدفاع المدني واقتيادهم إلى مكان مجهول حسب بصل.

وأعلن الدفاع المدني عن تعطل عمله بشكل كامل في شمال القطاع، وأن هذه المناطق باتت بدون أي خدمات طبية أو إنسانية من إطفاء وإنقاذ وإسعاف، وهذا ينذر بالخطر على حياة آلاف الأسر التي لا زالت موجودة في منازلها في جباليا البلد والنزلة ومخيم جباليا وبيت لاهيا وبيت حانون بالرغم من محاولات الإحتلال تفريغ مراكز الإيواء بالقوة.

وأضاف المتحدث: "أمام هذا التصعيد الممنهج لطواقمنا والطواقم الطبية نعلن أن آلاف الأسر في مناطق شمال قطاع غزة الآن هم بدون خدمات للدفاع المدني، ونحذر من أن حياتهم في خطر كبير، كما نناشد العالم والمؤسسات الدولية الإنسانية بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإعادة عمل الدفاع المدني والطواقم الطبية في محافظة الشمال"

وأضاف:" نطالب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية واللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتدخل الفوري والعاجل للإفراج عمن اعتقلهم الاحتلال الإسرائيلي من عناصرنا، وتوفير الحماية للطواقم، ونحذر من أن عدم التدخل العاجل وعدم وضع حد للاحتلال الإسرائيلي سيجعله يواصل سياسته الممنهجة لتعطيل الخدمات الإنسانية والطبية في باقي مناطق قطاع غزة من أجل اجبار أبناء شعبنا على النزوح والوصول إلى احتجازهم في مناطق محددة تحت ظروف إنسانية خطيرة"