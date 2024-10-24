الاحتلال يستمر في منع ادخال المساعدات الطبية لشمال غزة



قال د. معتصم صلاح متحدث باسم وزارة الصحة، إن دولة الاحتلال منعت السماح بدخول قوافل طبية ووقود للمستشفيات والمراكز الطبية شمال القطاع.

وأوضح صلاح لـ"الرسالة نت" أن الاحتلال منع قافلة من الصليب الأحمر يوم أمس الأربعاء، من إدخال قافلة، وأخرى محملة بالوقود.

وذكر أنّ ذلك أيضا يتقاطع مع قيود مشددة على ادخال كميات الدم التي تحتاجها مستشفيات الشمال.

وبين أن هناك نقص في الكادر الطبي في مستشفيات شمال غزة؛ نتاج الاستهداف الإسرائيلي للمراكز الطبية هناك.

وحيّد الاحتلال اثنين من ثلاثة مشافي في محافظة شمال غزة، وهما الاندونيسي والعودة، إلى جانب محاصرته لمستشفى كمال عدوان؛ كما استهدف من قبل مستشفى الشفاء في مدينة غزة؛ والذي يقدم 80% من الخدمة الصحية على مستوى قطاع غز