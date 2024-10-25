16 شهيدًا في قصف طائرات الاحتلال على مناطق غرب مدينة غزة

ارتقى 11 شهيدا في استهداف طائرات الاحتلال لمجموعة من المواطنين في منطقة المشتل غرب مدينة غزة، فيما استشهد خمسة آخرون في استهداف لمنزل في منطقة جامع الخالدي.

وافادت مصادر طبية باستشهاد عدد من المواطنين بينهم رجال تأمين المساعدات ،وإصابة آخرين جراء قصف الاحتلال بصاروخ استطلاع لمجموعة من الشبان في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وعُرف من شهداء تأمين المساعدات والذين استهدفتهم طائرات الاحتلال في منطقة المخابرات غرب مدينة غزة كلا من: محمد أبو نحل (20 عام) ،ومحمد الحجار (36 عام) وثائر البلتاجي (27 عام) ومحمد صالح (18 عام) ،ومحمد أبو عيطة (20 عام).

وتأتي هذه الاستهدافات استكمالا لسلسلة المجازر الوحشية التي ترتكبها طائرات الاحتلال في أماكن متفرقة من شمال غزة إلى جنوبها، والتي كانت آخرها مجزرة عائلة الفرا في شرق خان يونس والتي راح ضحيتها ثمانية وعشرين شهيدا أغلبهم من الأطفال، بالإضافة إلى ارتكابه مجزرة مروعة في شارع الهوجا في وسط مخيم جباليا الليلة الماضية والتي ارتقى فيها 200 شهيد في لحظة واحدة، وسط حصار مشدد على شمال قطاع غزة ليوم الواحد والعشرين على التوالي.