إيران تعلن تصديها لهجوم جوي شنه الاحتلال الإسرائيلي

أعلن الدفاع الجوي الإيراني، فجر اليوم السبت، تصديه "لمحاولات الكيان الصهيوني استهداف عدة مواقع حول طهران وفي أنحاء البلاد".

وأوضح الدفاع الجوي، أن أصوات الانفجارات التي سمعت في طهران نتيجة "تعاملنا مع محاولات الكيان الصهيوني استهداف 3 نقاط"، مشيرا إلى أنه "يتم التحقيق في تفاصيل وزوايا تعامل الدفاعات الجوية مع محاولات الكيان".

ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن مصادر مطلعة أن الدفاعات الجوية تعاملت مع أجسام طائرة صغيرة هاجمت شرقي طهران، وأن العملية الهجومية التي نفذت بأجسام طائرة صغيرة أحبطت بنجاح، مؤكدة أن الدفاعات "تعاملت بيقظة وأحبطت العملية الهجومية في الوقت المناسب".

من جانبها، قالت وكالة أنباء فارس الإيرانية إن "الكيان الصهيوني استهدف عدة قواعد عسكرية غربي وجنوب غرب طهران"، مؤكدة نقلا عن مصادر مطلعة أنه لم يتم استهداف أي مراكز عسكرية للحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوكالة نقلاً عن تلك المصادر إن إيران مستعدة للرد على اعتداء الاحتلال، مؤكدة أن طهران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء، "وإسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل وفق ما ورد في الوكالة".