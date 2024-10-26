حماس: سياسة الاغتيالات لن تجلب للاحتلال الأمن ولن تفلح في كسر إرادة شعبنا وتمسكه بخيار المقاومة

أكد القيادي في حركة حماس محمود مرداوي أن الاقتحامات المتواصلة لطولكرم ومخيماتها واستمرار سياسة الاغتيالات بحق المقاومين، هو إمعان من الاحتلال في نهجه الإجرامي، ظنا منه أنه سينتصر بهذه الجرائم على شعبنا ومقاومته الباسلة.



ونعى مرداوي الشهيد القسامي المجاهد إسلام عودة الذي ارتقى بعد اشتباكه مع قوات الاحتلال التي حصارته لساعات في أحد المنازل بمخيم طولكرم، مشيداً بأداء أبطال المقاومة في طولكرم ومخيماتها، الذين يواجهون اقتحامات الاحتلال بروح قتالية عالية مليئة بالتحدي والشجاعة والإقدام ويثخنون في جنوده.



وشدد على أن مثل هذه الجرائم والسياسات لن تفت في عضد مقاومينا، ولن تكسر إرادة شعبنا في احتضان المقاومة وإسنادها في كل مدن ومخيمات وقرى ضفتنا الأبية.



وتابع قائلا: "شعبنا يعرف طريق حريته وعزته، وإن المقاومة في الضفة اليوم أصبحت عصية على الكسر رغم الاقتحامات والمواجهات والاعتقالات اليومية، ورغم التضحيات الجسام التي يبذلها مقاومونا الأبطال في كافة محافظات الضفة".



ودعا مرداوي كل شباب الضفة في كل المدن والقرى والمخيمات إلى الانخراط في مقاومة الاحتلال بكل السبل، وإلى اعتماد سياسة تدفيع الثمن لهذا الاحتلال ورفع كلفة وجوده على أرضنا، والانتقام للجرائم المتواصلة بحق أهلنا في غزة وبحق مسرانا وأسرانا.