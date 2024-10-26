الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة في بيت لاهيا

ارتكب جيش الاحتلال (الإسرائيلي) مجزرة جديدة في بيت لاهيا شمالي القطاع من خلال تدمير خمسة بيوت فوق رؤوس ساكنيها، وهي بيوت عائلات:(أبو شدق والمصري وسلمان) والتي يقطنها عشرات السكان، بالإضافة إلى عدد كبير من النازحين من مدينة جباليا.

وقالت مصادر إعلامية أن هناك عشرات المناشدات تصل من بلدة بيت لاهيا لانتشال عشرات الشهداء والمصابين ومعظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن، في ظل عدم وجود سيارات إسعاف ولا دفاع مدني بعد أن منع الاحتلال وصولها إلى المناطق المنكوبة في شمال القطاع.

يذكر أن وزارة الصحة قد أعلنت عن خروج المستشفى الأندونيسي ومستشفى كمال عدوان عن الخدمة بعد انهيار المنظومة الصحية في ظل منع الاحتلال من الوصول إلى المستشفيات ودخول المساعدات والمعدات الطبية إليها ، وتدمير سيارات الإسعاف واعتقال الكوادر الطبية واستهدافها .