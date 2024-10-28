الصحة: 96 شهيد و277 مصاب في 48 ساعة الماضية

ارتفعت حصيلة العدوان ( الاسرائيلي) على قطاع غزة الى 43,020 شهيد و 101,110 اصابة منذ السابع من اكتوبر الماضي، أغلبيتهم من النساء والأطفال‘ بالإضافة إلى عشرات الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض.

وقالت وزارة الصحة في احصائيتها الصادرة اليوم أن الاحتلال ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 96 شهيد و 277 اصابة خلال الـ 48 ساعة الماضية

وفي شمال قطاع غزة لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، بينما يقدر عدد الشهداء بأكثر من 1000 شهيد خلال العملية المستمرة على شمال القطاع لليوم 23 على التوالي .

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عمليات القصف والاستهداف لمنازل الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ388 على التوالي.