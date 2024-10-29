60 شهيدا في ليلة دامية من العدوان (الإسرائيلي) على لبنان

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية في حصيلة غير نهائية، ارتقاء 60 شهيدا، و58 مصابا، في غارات واسعة للاحتلال على بلدات عدة في البقاع شرق لبنان.

وطالت غارات الاحتلال، الليلة الماضية، مناطق و بلدات يونين، رام، بوداي، الحلاني، شمسطار، بريتال، طاريا، العلاق، ثكنة غور ومنطقة الحفير.، ما أسفر عن عشرات الشهداء والمصابين.

واستشهد 5 أشخاص بينهم طفل، وأصيب 3، إثر غارة على بلدة بوداي، شرقي البلاد. كما شن الاحتلال غارة على مدينة بعلبك، شرقي لبنان أسفرت عن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 17 آخرين.

كما ارتقى 10 مواطنين إثر مجزرتين ارتكبهما طيران الاحتلال بقصف بلدتي الحفير والعلاق غرب بعلبك شرق لبنان. واستهدفت غارة إسرائيلية بلدة عين بورضاي في قضاء بعلبك.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 2710 شهداء و12 ألفا و592 جريحا، بحسب وزارة الصحة اللبنانية.