40 شهيدًا في مجزرة جديدة بمشروع بيت لاهيا شمال القطاع

ارتقى 40 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف بناية سكنية من خمسة طوابق لعائلة أبو نصر في مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة

ووفق شهود عيان فإن البناية يوجد أكثر من 100 شخص، حيث ثم إنتشال 20 شهيد حتى هذه اللحظة من قبل المواطنين ، ولا زال الكثيرون منهم تحت الأنقاض ، وتتواصل مناشدات لأهل الحي بالتوجه للمساعدة في عملية البحث بين الأنقاض عن أحياء أو جثامين الشهداء.

ومع استمرار العدوان الهمجي والحصار المشدد على شمال قطاع غزة لليوم الـــ23 على التوالي توقفت معظم المستشفيات والمراكز الصحية عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود.