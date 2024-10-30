قطر: حظر أنشطة (أونروا) يحرم ملايين الفلسطينيين من خدماتها الضرورية

أدانت قطر بأشد العبارات، الثلاثاء، إقرار كنيست الاحتلال "الإسرائيلي" مشاريع قوانين تحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وعدّت قطر ذلك، "سابقة خطيرة تجاه الأمم المتحدة والعمل متعدّد الأطراف، وتطوّراً مفزعاً في حرب الإبادة الجماعية التي يشنّها الاحتلال على الشعب الفلسطيني الأعزل".

وشددت وزارة الخارجية القطرية في بيان مساء اليوم الثلاثاء، على أن "الشعب الفلسطيني المحاصر داخل قطاع غزة، ظلّ يواجه أوضاعاً إنسانية كارثية بسبب العدوان الوحشي الذي يستهدفه منذ أكثر من عام، وإعاقة إيصال المساعدات اللازمة إلى مناطق القطاع واستخدام الغذاء والدواء سلاحاً ضده".

وحذر البيان من أن "حظر أنشطة أونروا سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلاً عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم".

ووافق "كنيست" الاحتلال الإسرائيلي، أمس الاثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، وأقر النواب المشروع بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة، بعد سنوات من الانتقادات الإسرائيلية الحادة لـ"أونروا".

وكانت لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست صادقت بداية الشهر الجاري، على مشروع قانون يلغي الاتفاق بين إسرائيل ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) حول أنشطة الوكالة الأممية في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين منذ العام 1967، ويحظر القانون على ممثلي الحكومة الإسرائيلية إجراء أي اتصال مع الأونروا وعناية الجمارك بالبضائع التي تستوردها "أونروا".