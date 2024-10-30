مسيرات في سماء (إسرائيل) وحزب الله يقول أنها أصابت أهدافها بدقة

أعلن حزب الله مساء اليوم بأنه شن هجوماً مركباً من الصواريخ النوعيّة وسرب من المسيرات استهدفت قاعدة عين شيمر ‌‏(قاعدة للدفاع الجوي الصاروخي وقاعدة اللواء الإقليمي) شرق الخضيرة وأيضاً تجمعات العدو في معسكر ‏إلياكيم (التابع لقيادة ‏المنطقة الشمالية) جنوب حيفا وقاعدة شراغا شمال مدينة عكا المحتلة وأصابت ‏أهدافها بدقة بعد أن عجز الاحتلال عن التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات التي حلقت لمدة من الزمن فوق ‏الأراضي الفلسطينية المحتلة. ‏

كما أظهرت مقاطع فيديو متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، تحليق مسيرات أطلقها الحزب على عدد من مستوطنات ومدن الشمال ( الإسرائيلي).

وفي وقت سابق من اليوم، قالت إذاعة جيش الاحتلال (الإسرائيلي) ، إن المسيرات التي يجري البحث عنها تحلق بسرعة غير مسبوقة.

كما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن صفارات الإنذار دوت 100 مرة خلال 20 دقيقة على طول الساحل الشمالي من الأراضي المحتلة، وأكدت رصد 5 مسيرات تحلق في المنطقة.

فيما قال حزب الله بأن المسيّرات الأخيرة أصابت أهدافها بدقة وعجز العدو عن التصدي للصواريخ والمسيّرات، وحلّقت مدة من الزمن فوق الأراضي الفلسطينية المحتلة.