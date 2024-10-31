شهيد في اقتحام جيش الاحتلال لمخيم نور شمس في طولكرم

استشهد الطفل أحمد عصام فحماوي، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته الحرجة جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية لساحة مخيم نور شمس، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب آخر بجروح خطيرة في القصف الذي استهدف مواطنين في مخيم نور شمس.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت، فجر اليوم، مدينة طولكرم بأعدادا كبيرة من الآليات ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت المدينة عبر محورها الغربي، وجابت شوارعها الرئيسية وتحديدا العليمي والقدس المفتوحة ونابلس، مرورا بمدخل مخيم طولكرم، واتجهت صوب مخيم نور شمس شرق المدينة.

وأضافت أن جرافات الاحتلال، جرفت محيط دوار الشهيد سيف أبو لبدة عند مدخل مخيم نور شمس، ودمرت البنية التحتية في المكان، في الوقت الذي جرفت مداخل المحلات التجارية على طول الشارع الرئيسي المحاذي للمخيم.

وفرضت قوات الاحتلال حصارا مشددا على مخيم نور شمس، وسط اندلاع اشتباكات عنيفة وسماع اصوات انفجارات وتحليق مكثف لطيران الاستطلاع على ارتفاع منخفض.