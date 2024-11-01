30 شهيدا في النصيرات منذ الليلة الماضية

ارتقى عدد من الشهداء والجرحى في استهداف منازل وتجمعات مواطنين في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا مع استمرار العملية العسكرية شمال القطاع لليوم الـ27 على التوالي.

وأعلنت مصادر في وزارة الصحة عن ارتقاء ثلاثة شهداء بقصف استهدف مجموعة مواطنين في سوق فراس شرق مدينة غزة ، وشهيدان وعدد من الجرحى باستهداف مجموعة مواطنين في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما تحدث شهود عيان عن ارتقاء شهداء وجرحى باستهداف مجموعة مواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

وأعلنت الصحة عن ارتقاء 13 شهيداً وعشرات الجرحى في غارات واستهدافات مكثفة على المخيم الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ليرتفع عدد شهداء المخيم لأكثر من 30 شهيداً منذ الليلة الماضية، ولا زالت الغارات الكثيفة مستمرة حتى اللحظة .

وارتقى ثلاثة شهداء باستهداف مركبتين غرب بلدة القرارة شمال غرب مدينة خانيونس.، بينما أعلنت المصادر عن عدد من الجرحى في قصف استهدف خربة العدس شمال شرق مدينة رفح.