قائد الطوفان قائد الطوفان

الرسالة نت

ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: غزة العزة

المستجدات في الساعات الأخيرة

30 شهيدا في النصيرات منذ الليلة الماضية

صورة توضيحية.jfif
صورة توضيحية.jfif

الرسالة نت

ارتقى عدد من الشهداء والجرحى في استهداف منازل وتجمعات مواطنين في مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا مع استمرار العملية العسكرية شمال القطاع لليوم الـ27 على التوالي.

وأعلنت مصادر في وزارة الصحة عن ارتقاء ثلاثة شهداء بقصف استهدف مجموعة مواطنين في سوق فراس شرق مدينة غزة ، وشهيدان وعدد من الجرحى باستهداف مجموعة مواطنين في شارع بغداد بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

كما تحدث شهود عيان عن ارتقاء شهداء وجرحى باستهداف مجموعة مواطنين في حي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة

وأعلنت الصحة عن ارتقاء 13 شهيداً وعشرات الجرحى في غارات واستهدافات مكثفة على المخيم الجديد في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة ليرتفع عدد شهداء المخيم لأكثر من 30 شهيداً منذ الليلة الماضية، ولا زالت الغارات الكثيفة مستمرة حتى اللحظة .

وارتقى ثلاثة شهداء باستهداف مركبتين غرب بلدة القرارة شمال غرب مدينة خانيونس.، بينما أعلنت المصادر عن عدد من الجرحى في قصف استهدف خربة العدس شمال شرق مدينة رفح.

رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/297991

كلمات مفتاحية

#غزة #إبادة #طوفان_الأقصى #جباليا #شمال_غزة_يباد #النصيرات

متعلقات

أخبار رئيسية

المزيد من محلي

تم نسخ الرابط بنجاح.
البث المباشر