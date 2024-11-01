لجنة المتابعة تنعي الشهيدين عز الدين كساب و أيمن عايش

نعت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية بكل فخر واعتزاز إلى جماهير شعبنا البطل الزميلين والأخوين المجاهدين القياديين في حركة حماس د. عز الدين كساب والأخ أ. أيمن عايش ، عضوي لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية اللذين اغتالتهما يد الغدر الصهيونية باستهداف سيارة مدنية صباح اليوم في محافظة خانيونس.

وأكدت لجنه المتابعة أن الشهيدين تابعا مع لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية مجتمعة ومع كل الفصائل طوال حرب الابادة والتجويع الظالمة ضد شعبنا وبذلا كل جهدهما ووقتهما في مساندة شعبنا وحمايته بكل تفان وإخلاص .

ولفتت في بيانها إلى حرص الشهيدان على تأدية واجباتهما الوطنية على أكمل وجه وكانا في أشد الحرص على وحدة الصف وتجاوز ومعالجة كل العقبات وتضميد الجراح والعمل بكل مسؤولية لحماية الصف الوطني والحفاظ على الوحدة الوطنية، وكانا معاً عنواناً للعمل الوحدوي والجمعيّ من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وأضافت اللجنة في بيانها :" نعاهد الشهيدين وكل شهداء شعبنا باستمرار العمل النضالي والصمود ومواصلة الكفاح حتى تحقيق أهداف شعبنا بالحرية والعودة .كما نعاهد أبناء شعبنا أن تظل لجنة المتابعة بكل مكوناتها وفيّة مخلصة ومواصلة لحمل الأمانة ونمضي على ذات الدرب حتى النصر والتحرير والاستقلال "