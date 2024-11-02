طائرة مسيرة تنقض على مصنع (إسرائيلي) شمالي فلسطين المحتلة

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت، انفجار طائرة مسيرة في مصنع إسرائيلي شمالي فلسطين المحتلة.

وقالت القناة /12/ العبرية إن طائرة مسيرة إصابت بشكل مباشر في مصنع (ميلافوت) بالقرب من نهاريا شمالي فلسطين المحتلة.

وزعمت قناة /كان 11/ العبرية نقلا عن المتحدث باسم الجيش أنه "تم اعتراض ثلاث طائرات بدون طيار في الدقائق القليلة الماضية في منطقة البحر الأحمر".

وأكدت الجبهة الداخلية الإسرائيلية اليوم، إطلاق صفارات الإنذار في (أفيفيم ويرؤون) في القطاع الشرقي للحدود مع لبنان.

وأضافت أن "صفارات الإنذار دوت في 25 منطقة في عكا وخليج حيفا ومناطق واسعة من الجليل.

وأعلن "حزب الله" اللبناني في بيان تلقته "قدس برس" اليوم السبت، أنه استهدف، بسرب من المسيّرات الانقضاضية قاعدة "بلماخيم" الجوية (تحتوي على مركز أبحاث عسكري ورادار لمنظومة حيتس) جنوب تل أبيب، وأصابت أهدافها بدقة".

وأشار إلى أن ذلك يأتي: "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‌‏وشعبه، وفي إطار ‏سلسلة عمليات خيبر وردًا على الاعتداءات والمجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني".

ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، وسعت قوات الاحتلال نطاق الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لتشمل جل مناطق لبنان، بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية غير مسبوقة عنفا وكثافة، كما بدأت توغلا بريا في جنوبه ضاربة عرض الحائط بالتحذيرات الدولية والقرارات الأممية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مدعوما من الولايات المتحدة وأوروبا، للعام الثاني على التوالي، عدوانه على قطاع غزة، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

وخلّف العدوان نحو 145 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.