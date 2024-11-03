أنصار الله للرسالة: أي ممر مائي يعبر منه شيء لـ (إسرائيل) مستهدف

قال حزام الأسد عضو المكتب السياسي لحركة أنصار الله باليمن؛ إن أي ممر مائي يعبر منه شيء للكيان الصهيوني؛ فلن تتردد الحركة باستهدافه.

وأكدّ الأسد في تصريح مقتضب لـ"الرسالة نت" أنه "من لم يراع العروبة في الدم النازف في غزة ولبنان؛ لن نراعي فيه عروبة ولا إسلاما".

وأضاف "هذا تاريخ يكتب؛ بين الشرف والقرف؛ فمن قرر أن ينحاز للخيانة فإنّا شعوبا ومقاومة قررنا أن ننحاز لتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا، ولعروبتنا".

ودعا الأسد الموقف العربي الرسمي لإعادة تقييم موضعه، "جميعهم اتخذوا دورا مساندا ومؤيدا وداعما لهذا الكيان؛ وهم جميعا تحت أنياب الاحتلال الذي لن يجعل قطرا عربيا خارج أطماعه".