تتجدد المجاعة وتستمر الابادة شمال قطاع غزة

منذ 30 يومـاً يواصل الاحتلال الصهيوني عمليات الإبادة والتهجير والتجويع والتدمير والتخريب والتطهير العرقي لسكان منطقة شمال قطاع غزة .

كما ويمنع الاحتلال إدخال المساعدات الإنسانية ويحرم الأطفال من التطعيم والسكان من أدنى مقومات الحياة.

ويعطل الاحتلال مستشفيات وطواقم الدفاع المدني في الشمال ويخرجها عن الخدمة ويستهدف العاملين فيها ما يدفع المصابين ومن تحت الأنقاض إلى الموت

ومنذ 30 يومـاً ارتكب الاحتلال الصهيوني عشرات المجازر راح ضحيتها أكثر من 1300 شهيد وآلاف الجرحى والمصابين

ويعيش سكان شمال غزة في محرقة كبيرة وإبادة جماعية على مرأى ومسمع العالم دون أن يحرك ساكناً ويقف متفرجاً على حرب الإبادة الجماعية.

ودعما لصمود أهالي الشمال ورفضهم الاستجابة لأوامر الاحتلال والنزوح، أطلق وسم #شمال_غزة_يباد ويطلق نـداء استغاثة وصرخـة إنقاذ ودعـوة للنصرة والإسناد فـي اليوم الـ30 للإبادة لأهله وسكانه المحاصرين بلا ماء ولا غذاء ولا دواء لإنقاذ حياتهم وإدخال المساعدات الإنسانية والمستلزمات الطبية لهم