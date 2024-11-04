شهداء وعدد كبير من المصابين في استهداف لمنزلين شمال بيت لاهيا

جددت الطائرات الإسرائيلية قصفها منتصف اليوم الاثنين لمختلف مناطق قطاع غزة مخلفة اعداداً إضافية من الشهداء والجرحى.

وارتقى 20 شهيدا وعدد من المصابين والمفقودين تحت الأنقاض بقصف طائرات الاحتلال منزلين لعائلتي زعرب وأبو سمرة بحي الصدّيقين في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما ارتقى شهداء في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمحيط مستشفى كمال عدوان في مشروع بيت لاهيا، ولا زال المستشفى يتعرض لقصف متواصل حتى هذه الساعة.

واستشهد الشاب أسامة نصر الله جراء إطلاق نار من طائرات "الكواد كابتر" على مجموعة من المواطنين في منطقة الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة.

وأعلنت مصادر في وزارة الصحة عن اصابة ٤ مواطنين في استهداف من طائرات الاستطلاع لمنزل يعود لعائلة الفرام في مشروع بيت لاهيا

وفي ظل عدم وجود سيارات إسعاف أو دفاع مدني، بفعل الحصار الإسرائيلي واستهداف طواقم الإنقاذ، ناشد الفلسطينيون بعضهم بعضاً من أجل محاولة الوصول إلى مكان المجزرة، والمساعدة على انتشال الجرحى من تحت الأنقاض والبحث عن المفقودين.

وفي مخيم النصيرات ارتقى شهيد، إثر إطلاق النار عليه من قبل قناصة الاحتلال قرب تبة النويري غرب مخيم النصيرات وسط القطاع فيما استشهد الشاب يوسف عمر فرج الله جراء استهداف إسرائيلي مجموعة مواطنين في محيط منتزه كراميش شمالي النصيرات.

وكان اربعة مواطنين من عائلة النباهين وقدوحة ارتقوا في قصف منزلين منفصلين في مخيم النصيرات.

واستشهد المواطن فراس خالد موسى والذي أصيب قبل عشرة أيام في استهداف نادي خدمات المغازي بحروق شديدة وادخل إلى العناية المركزة في مستشفى ناصر بخانيونس.