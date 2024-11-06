استشهاد أربعة شبان برصاص الاحتلال في قباطية خلال 24 ساعة

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني فجر اليوم الأربعاء استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، مما رفع عدد شهداء البلدة منذ ظهر الثلاثاء إلى أربعة.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت جثمان الشهيد الشاب عبد الله خالد أبو زيد (22 عامًا) إلى أحد المراكز الطبية في البلدة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة استشهاد ثلاثة شبان برصاص قوات الاحتلال في بلدة قباطية، وهم: نصر كميل، ومجدي حمزة سباعنة، وعمر مصطفى سباعنة.

وكان الهلال الأحمر أعلن استشهاد شابين داخل مركبة بعد إطلاق قوات الاحتلال الرصاص عليهما، فيما استشهد شاب ثالث كان يتواجد على سطح منزل عائلته في البلدة عندما أطلق جنود الاحتلال الرصاص عليه.