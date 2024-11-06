المقاومة تتصدى بالرصاص والعبوات لاقتحامات الاحتلال بالضفة

تصدت المقاومة الفلسطينية لعدوان الاحتلال المستمر على مدينة جنين، وعملية الاقتحام الجديدة التي بدأت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء.

وقالت مصادر محلية إن قوات مؤللة من جيش اقتحمت المدينة من حاجز دوتان العسكري، باتجاه حي المراح والحارة الشرقية، وسط اندلاع مواجهات واشتباكات.

واندلعت الاشتباكات مع قوات الاحتلال علي شارع الناصرة في جنين، فجر خلالها مقاومون عبوة ناسفة في جرافة عسكرية إسرائيلية.

واعلنت المقاومة خوض اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في محيط مخيم جنين، ومحور المخيم الجديد (الوكالة).

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال بوابل كثيفة من الرصاص أثناء مرورها من واد السيلة الحارثية غرب جنين.

وأعلن الليلة الماضية عن استشهاد الشاب عبدالله أبو زيد من بلدة قباطية جنوب جنين بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال.

ليترفع بذلك عدد شهداء جنين خلال الساعات الماضية إلى ستة شهداء، أربعة في قباطية واثنان إثر قصف في منطقة مثلث الشهداء.

حيث استشهد الشابان مجدي حمزة سباعنة، وعمر مصطفى سباعنة، بعد اطلاق النار عليهما داخل مركبتهما في احد شوارع البلدة، فيما استشهد الشاب نصر كميل بعد اصابته برصاص قناص في الصدر وهو على سطح منزله.

وكانت قوات خاصة اسرائيلية اقتحمت البلدة من بعد ظهر امس الثلاثاء وحاصرت احد المنازل واطلقت النار بشكل كثيف عليه، وقصفته بقذائف الأنيرجا قبل ان تشرع جرافات الاحتلال بهدمه.

وزفت حركة المقاومة الإسلامية حماس الشهيد القسامي المجاهد الشيخ محمد فياض عصعوص، وابن شقيقه شوقي، الذي ارتقى يوم أمس الثلاثاء بقصف طيران الاحتلال المسيّر قرب قرية مثلث الشهداء جنوب جنين.

وبذلك يرتفع عدد الشهداء في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على شعبنا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 775 شهيدا، بينهم 167 طفلا.

وشنت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم الأربعاء حملة دهم واعتقال في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت أسرى محررين ومعتقلين سياسيين سابقين في سجون السلطة.

وانسحبت قوات الاحتلال من المنطقة الشرقية بمدينة نابلس باتجاه حاجز بيت فوريك، بعد اقتحام استمر عدة ساعات اعتقلت خلاله الشاب الجريح “يزن ضمره” بعد مداهمة منزله بمنطقة بلاطة البلد.

وبعد 19 ساعة من إغلاق قرية مادما جنوب نابلس، ومداهمة عشرات المنازل وتحويل بعض الأبنية إلى ثكنات عسكرية ومراكز تحقيق.

وانسحبت قوات الاحتلال من القرية بعد احتجازها لاكثر من 24 مواطناً والتحقيق معهم ميدانياً، حيث أفرجت عن معظمهم باستثناء اثنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اعتقلت المهندس “فريد زيادة – أبو حذيفة”، والشاب “أسد الله وجيه قط” وهو معتقل سياسي سابق لدى أجهزة أمن السلطة.

وتعمد جنود الاحتلال تكسير وتدمير منزل المواطن وجيه كامل قط بعد مداهمته مساء أمس خلال اقتحام بلدة مادما.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال المهندس أشرف عصفور من ضاحية البلدية في الخليل بعد يومين من الإفراج عنه حيث اعتقل إدارياً لمدة عام.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة سلفيت من مدخلها الشمالي، فجر اليوم وسط إطلاق لقنابل الصوت صوب المواطنين.

ورافق الاقتحام انتشار واسع لقوات مشاة الاحتلال في عدة أحياء رئيسية من المدينة، بما في ذلك شارعي الداخلية والصحة، ودواري العين والحرية.

كذلك اقتحمت قوات الاحتلال بلدة الزاوية غرب مدينة سلفيت، حيث قامت بمداهمة عدة منازل وإجراء تحقيقات ميدانية مع المواطنين، إضافة إلى الاعتداء على بعضهم.