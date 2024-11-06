حماس: نزع الاحتلال لحجاب الأسيرات خطوة خطيرة تستوجب نصرتهن بكل السبل

قال القيادي في حركة حماس ماجد أبو قطيش، إن إقدام إدارة سجن الدامون على مصادرة الجلابيب والحجاب والنقاب من الأسيرات الفلسطينيات خطوة خطير وإمعان في استهداف الاحتلال لحرائرنا داخل السجون والتنكيل بهن.

وأوضح أن الأسرى والأسيرات داخل السجون يتعرضون لظروف مأساوية وتفتيشات تعسفية بشكل يومي، عدا عن الحرمان من كافة المقومات والمستلزمات الأساسية من طعام ودواء وملابس وأغطية.

واعتبر أبو قطيش أن هذه الممارسات والتي تأتي بأوامر مباشرة من حكومة الاحتلال المتطرفة، تعدف للقتل البطئ لأسرانا وأسيراتنا داخل السجون، وهو ما تؤكده الوقائع والأرقام مع استمرار ارتقاء الشهداء داخل السجون من الحركة الأسيرة .

وطالب أبو قطيش كافة الجهات الحقوقية والقانونية وخاصة تلك المعنية بقضايا المرأة بالضغط للضغط على الاحتلال ولجم ممارساته التعسفية.

كما دعا كافة الفصائل الوطنية والحركات الشعبية وذوي الاسرى بتصعيد الفعاليات المساندة للأسرى ونصرة قضيتهم بكافة الوسائل.

وتعمدت إدارة سجن الدامون منذ أسبوعين تركيب كبسات الإضاءة خارج غرف الأسيرات وإلغاء الكبسات الداخلية ليتاح للسجانين التحكم بأوقات الإضاءة وفقا لمزاجهم

ويقبع في سجن الدامون 94 أسيرة فلسطينية، تنتهج بحقهن سياسة التجويع التي أدت إلى تغيرات هرمونية وأعراض جانبية في أجسادهن منذ أشهر.

إدارة سجون الاحتلال