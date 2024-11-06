قدورة فارس: الأسيرات يتعرضن لحرب انتقامية غير مسبوقة في سجون الاحتلال



قال رئيس هيئة شؤون الأسرى قدورة فارس، إن الأسيرات في سجون الاحتلال يتعرض لحرب انتقام غير مسبوقة في تاريخ الحركة الأسيرة، مضيفا: "ما يحدث داخل السجون هي عملية انتقام متكاملة".

وأوضح فارس في تصريح خاص بـ"الرسالة نت"، أن الاحتلال لا يوجد لديه أهداف سياسية أو أمنية أو عسكرية داخل أروقة السجون، وهؤلاء الأسرى والأسيرات هم عزل؛ وما تبحث عنه إدارة السجون هو فقط الانتقام.

وأكدّ أن الاحتلال يستغل قلة عدد الأسيرات؛ فيمارس بحقهن تعذيب مشدد، على صعيد الحرمان والتنكيل والتعذيب.

وأوضح أن الاسيرات يتعرضن للجوع والاعتداءات والأمراض، والإهمال الطبي؛ "كل سياسات الانتقام يطبق عليهن في سياسة موحدة تجري بحق الأسرى والأسيرات".

وشدد فارس على أنّ هذه الحرب تشارك فيها حكومة الاحتلال وكل مؤسسات الدولة؛ بالنسبة للأسرى والأسيرات يتعرضون لحرب انتقامية كاملة.

ونشرت تقارير صحفية عن اجبار الاحتلال خلع الحجاب عن الأسيرات، ودفعن للبس ملابس رياضية بدونه.

كما نشرت عن انتشار مرعب للأمراض خاصة الجلدية، كما أنه يتم منعهن من النظافة الشخصية.