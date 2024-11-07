جيش الاحتلال: مقتل جندي بلبنان وإصابة آخر خطيرة شمال غزة

أعلن جيش الاحتلال (الإسرائيلي)، صباح الخميس، مقتل جندي خلال المعارك جنوب لبنان، وإصابة آخر بجروح خطرة شمالي قطاع غزة.

وكان الجيش أعلن مساء أمس إصابة 21 جنديا بجروح في قطاع غزة وجنوب لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق موقع جيش الاحتلال، بلغ عدد العسكريين الجرحى في غزة والضفة الغربية ولبنان 5 آلاف و282 منذ بداية حرب الإبادة على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وتفيد المعطيات بأن بين الجرحى ألفان و402 عسكري أصيبوا بالمعارك البرية في غزة ارتفاعا من ألفين و394 الثلاثاء، ما يعني إصابة 8 عسكريين في غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

واستنادا لمعطياته، قُتل 781 عسكريا منذ بداية الحرب، بينهم 368 في المعارك البرية المستمرة بغزة.

وتشمل هذه المعطيات العسكريين الذي قتلوا وأصيبوا في غزة والضفة وداخل الأراضي المحتلة عام 48 وجنوب لبنان، ولا تشمل عناصر الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) وما تعتبرهم (إسرائيل) مدنيين.

وأسفرت حرب الإبادة (الإسرائيلية) بدعم أمريكي على غزة منذ 7 أكتوبر 2023 عن نحو 146 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

ووسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.

المصدر: وكالات