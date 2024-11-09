منتدى الإعلاميين الفلسطينييين ينعى الصحافية الزهراء أبو سخيل وشقيقها المصور أحمد أبو سخيل

نعى منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصحافية الزهراء وشقيقها المصور الصحفي أحمد أبو سخيل، اللذان ارتقيا في استهداف طائرات الاحتلال لأحد مراكز النزوح في شرق مدينة غزة.

وقال المنتدى في بيان له:" على درب الحرية المعبد بالدماء والتضحيات، وفي سبيل نصرة الشعب الفلسطيني المظلوم ونقل معاناته للعالم أجمع، قضت الصحفية الزهراء أبو سخيل وشقيقها المصور الصحفي أحمد أبو سخيل اللذين يعملان في شبكة الإعلامية نيوز جراء غارة إسرائيلية جبانة على مدينة غزة"

وبارتقاء الشقيقان أبو سخيل يرتفع عدد الصحفيين الشهداء الذين قضوا خلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة إلى 186 صحفيا.

كما أصيب ثلاثة صحفيين جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لخيمة في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح وسط قطاع غزة.

هذا ويدين منتدى الإعلاميين الفلسطينيين الصمت والعجز الدولي عن حماية الصحفيين الفلسطينيين وتمكينهم من أداء واجبهم المهني وفقا للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.