الاحتلال يعلن مقتل 5 ضباط وجنود في شمال غزة

أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، مقتل خمسة جنود على الأقل، بينهم ضابط برتبة رفيعة، وإصابة سادس بجروح خطيرة، في شمال قطاع غزة.

و سُمح بنشر اسم أحد قتلى جيش الاحتلال وهو الرقيب (احتياط) إيتمار ليفين فريدمان، 34 عاماً، من إيلات، قائد مجموعة في (وحدة إيلات لمحاربة الإرهاب) "لوتر".

فيما ذكر موقع حدشوت بزمان العبري أن هناك 4 قتلى آخرين من الجيش جراء إصابتهم بقذيفة "آر بي جي" في شمال قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بهبوط مروحيات تابعة لجيش الاحتلال إلى منطقة الاستهداف لإجلاء قتلى وجرحى.

وأعلنت كتائب القسام عن استهدافها دبابة من نوع "ميركفاه 4" بقذيفة "تاندوم" في منطقة الصفطاوي غرب مخيم جباليا شمال قطاع غزة مساء اليوم