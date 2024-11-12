مقتل (إسرائيليين) فى قصف صاروخي على نهاريا المحتلة

قتل مستوطنين اثنين وأصيب عدد من الإسرائيليين، نتيجة لسقوط صواريخ قادمة من الأراضي اللبنانية، استهدفت مستوطنة نهاريا المحتلة على ساحل البحر الأحمر المتوسط.

وقالت الإذاعة العبرية، إن شخصا أصيب بجروح بسبب شظايا الزجاج، وأكدت نجمة داوود أنه تقوم بإنعاش هذا الشخص لأن إصابته خطيرة.

أعلن الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخصين جراء سقوط صاروخ بشكل مباشر على مبنى في مدينة نهاريا أطلق من لبنان.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي قال، اليوم (الثلاثاء)، إن إسرائيل اعترضت ثلاث قذائف صاروخية عبرت الحدود قادمة من لبنان.

ودوت صفارات الإنذار في تل أبيب الساحلية وسط إسرائيل في أعقاب إطلاق مقذوفات من لبنان وفق ما أفاد مراسل وكالة الصحافة الفرنسية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان «سماع صفارات الإنذار في مناطق عديدة وسط إسرائيل بعد إطلاق مقذوفات من لبنان». وأضاف في بيان لاحق "اعترض سلاح الجو الإسرائيلي ثلاثة مقذوفات أطلقت من لبنان".

ومن حين إلى آخر، تستهدف المقاومة اللبنانية، أهدافا في العمق الإسرائيلي المحتل، ردا على المجازر التي يرتكبها الاحتلال في غزة والأراضي اللبنانية.

وأعلن حزب الله استهداف مستوطنة كريات شمونة بالقرب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية بصلية صاروخية.