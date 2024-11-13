فلسطين حاضرة في مباراة باناثنايكوس اليوناني ومكابي (الإسرائيلي) لكرة السلة

أعربت جماهير نادي باناثنايكوس اليوناني عن دعمها لفلسطين خلال مباراة فريقها مع نادي "مكابي تل أبيب" الإسرائيلي ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة السلة.

وحسب صحف يونانية، رفعت جماهير باناثنايكوس أعلام فلسطين ولبنان خلال المباراة التي جرت، الثلاثاء، في العاصمة اليونانية أثينا.

كما رفع عشاق النادي اليوناني لافتات عليها عبارات من قبيل: "أوقفوا الإبادة الجماعية" و" الحرية لفلسطين".

ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، تواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 43,665 مواطنًا، وإصابة 103,076 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وما زال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.