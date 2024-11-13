قصف المناطق (الآمنة) ... 9 شهداء في استهداف مواصي خان يونس

ارتقى 9 شهداء، بينهم أطفال، وأصيب آخرون بجراح مختلفة، مساء اليوم ، في غارتين إسرائيليتين استهدفتا منزلا وأرضا في محيط خيام مكتظة بالنازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوب قطاع غزة والتي سبق وادعى الجيش الإسرائيلي أنها "آمنة".

وأفاد مصدر طبي في المستشفى الكويتي الميداني، إن فلسطيني استشهد وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت أرضا بجانب خيام النازحين في مواصي خان يونس.

وفي الغارة الثانية، ارتقى 8 مواطنين بينهم أطفال في قصف إسرائيلي استهدف منزلا لعائلة "أبو طه" في منطقة مواصي خان يونس، بينهم "أشلاء"

وضاف شهود عيان أن جثامين الشهداء وصلت إلى المستشفى الميداني الكويتي كـ"أشلاء"، قبل أن تنقل إلى مجمع ناصر الطبي غربي خان يونس.