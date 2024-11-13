حزب الله يعلن استهداف مقر (وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب)

أعلن (حزب الله) اللبناني، في بيان له اليوم الأربعاء، عن تنفيذ هجوم جوي غير مسبوق على مقر (وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب)، مستخدمًا سربًا من الطائرات المسيّرة الهجومية.

وقال الحزب في بيانه إن الهجوم استهدف “قاعدة الكرياه”، وهي المجمع الذي يضم مقر (وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة الإسرائيلية)، بالإضافة إلى (غرفة إدارة الحرب وهيئة الرقابة والسيطرة الحربية لسلاح الجو الإسرائيلي)

وأضاف البيان أن العملية نُفذت في إطار ما أسماه “سلسلة عمليات خيبر”، وذلك في تمام الساعة 3:30 من بعد ظهر اليوم، مؤكدًا أن الطائرات المسيّرة “أصابت أهدافها بدقة”.

وأشار (حزب الله) إلى أن هذا الهجوم يأتي “دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعاً عن لبنان وشعبه”.

ولم يصدر عن الجانب( الإسرائيلي) أي تعليق على هذا الهجوم المعلن حتى لحظة كتابة هذا الخبر

الجزيرة نت