مستجدات حرب الإبادة الجماعية في يومها الـــ404 على التوالي

يواصل الاحتلال حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، لليوم الــ404 على التوالي وسط استمرار ارتكاب المجازر المروعة بمختلف مناطق القطاع، وفرض حصار مطبق على شمال غزة للشهر الـ 2 تواليا.

ولليوم الـ 23 على التوالي، ما يزال الدفاع المدني معطلا قسرا في كافة مناطق شمال قطاع غزة بفعل الاستهداف والعدوان الإسرائيلي المستمر، وبات آلاف المواطنين هناك بدون رعاية إنسانية وطبية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 43,712 شهيدا و103,258 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.

شنّت طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، غارة على حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بينما أصيب عدد من المدنيين؛ بينهم أطفال، في قصف طيران الاحتلال المروحي شقة سكنية في شارع النفق بالمدينة.

ونسفت قوات الاحتلال، صباح وفجر الخميس، مباني سكنية في شرقي وغربي جباليا، شمالي قطاع غزة، تزامنًا مع سماع دوي انفجارات قوية.

وأُبلغ عن استشهاد الشاب لقمان عنبر؛ جراء قصف الاحتلال المستمر على شمال غزة.

وقصفت مدفعية الاحتلال، منطقة أبو معلا غربي مخيم النصيرات للاجئين، وسط قطاع غزة.

وأصيب ثلاثة مواطنين، الليلة الماضية، من مدرسة الموهوبين في حي الشيخ رضوان شمال غربي مدينة غزة، إثر إلقاء قنابل متفجرة بواسطة طائرة "الكواد كابتر".

واستهدف قصف مدفعي، مخيم جباليا شمال قطاع غزة، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في المنطقة.

واستشهد 5 مواطنين وأصيب 11 آخرون، مساء أمس الأربعاء، جراء استهدافات إسرائيلية طالت مناطق مختلفة في قطاع غزة، وتركزت الغارات على خيمتين وتجمعات للمواطنين في مناطق وسط وجنوب القطاع.

وقالت مصادر محلية إعلامية، إن 5 مواطنين استشهدوا وعددًا من الإصابات وقع في استهداف إسرائيلي لتجمع المواطنين عند مدخل مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأوضحت المصادر أن الشهداء هم: محمود فوزي عطية أبو حبل(24 عامًا)، محمد يوسف أحمد زعيتر(23 عامًا)، أحمد ناهض محمد البوبلي(28 عامًا)، صهيب جهاد أبو عشيبة(28 عامًا)، ومحمد فارس عبد الهادي مسلم(25 عامًا).

وكالة سند