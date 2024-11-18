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^200 مثال: غزة العزة

انفوجرافيك: 16 ضابطا وجنديا (إسرائيليًا) قتلوا شمال وجنوب قطاع غزة منذ بداية شهر نوفمبر الجاري

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قطاع غزة جيش الاحتلال شمال غزة جنود الاحتلال طوفان الأقصى قتلى الاحتلال الحرب بغزة

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