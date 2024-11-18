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^200 مثال: غزة العزة
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انفوجرافيك
انفوجرافيك:
16 ضابطا وجنديا (إسرائيليًا) قتلوا شمال وجنوب قطاع غزة منذ بداية شهر نوفمبر الجاري
18 نوفمبر 2024 . الساعة: 07:25 ص
الرسالة نت
.
رابط مختصر
https://alresalah.ps/p/298463
كلمات مفتاحية
قطاع غزة
جيش الاحتلال
شمال غزة
جنود الاحتلال
طوفان الأقصى
قتلى الاحتلال
الحرب بغزة
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