المقاومة تدك آليات وتحشدات الاحتلال بغزة

أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية ببلاغات عسكرية متتابعة، اليوم الإثنين، استهداف آليات وتحشدات الاحتلال، وقصف مواقع عسكرية إسرائيلية، وتدمير الآليات والدبابات بمحاور التوغل في غزة.

وبثت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" مشاهد من التحام مقاتليها في استهداف قوات الاحتلال المتوغلى شرق مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وتضمنت المشاهد استهداف جرافة "D9" بقذيفة "ياسين 105"، وجرافة أخرى من النوع ذاته بقذيفة "RBG"، واستهداف دبابة ميركافة بقذيفة "ياسين 105"، ما أدى لانسحاب الاحتلال من المنطقة، وسحب الآليات المدمرة.

وبلاغ آخر، أعلنت استهداف دبابة إسرائيلية من نوع "ميركفاة"، بقذيفة "الياسين 105"، في منطقة الجمعية الإسلامية، وسط مدينة بيت لاهيا، شمال قطاع غزة.

كما تمكن مجاهدو القسام من استهداف قوة إسرائيلية راجلة قوامها 12 جندياً بقذيفة مضادة للأفراد، في منطقة الجمعية الإسلامية، وسط مدينة بيت لاهيا شمال القطاع.

بدورها، أعلنت كتائب الأقصى، قصفها مقر قيادة وسيطرة تابع للاحتلال الإسرائيلي، في محور"نتساريم" برشقة صاروخية من نوع "107".

وتواصل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، لليوم الـ 409 تواليا من معركة "طوفان الأقصى"؛ دفاعًا عن الشعب الفلسطيني وردًا على المجازر الإسرائيلية منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.