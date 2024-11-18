كبير عشائر الترابين يشيد بجهود الأجهزة الأمنية

في تصريح خاص للرسالة رئيس الملتقى الوطني للعشائر والقبائل البدوية بغزة وكبير عشيرة الترابين الشيخ سالم الصوفي بجهود الأجهزة الأمنية في مكافحة الفساد وملاحقة قاطعي الطريق ناهبي قوت الناس، كما وصفهم. قائلا:" ونحن ندعم ابناء الأجهزة الأمنية في القيام ، ويقف من خلفهم جميع أبناء المجتمع "

وأضاف الصوفي :أن جميع عشائر وعوائل غزة رفعت الغطاء عن اللصوص والسارقين؛ وهم أداة رخيصة بيد الاحتلال

وفي وقت سابق قال رئيس الهيئة العليا لعشائر غزة أبو سلمان المغني: "أن هؤلاء اللصوص لا دين ولا وطن ولا عشيرة لهم؛ ونحن مع المقاومة بالمرصاد في مواجهتهم"

وفي ذات السياق قال المفوض العام لشؤون العشائر بغزة عاكف المصري: ما يقوم به اللصوص عمل عدواني شريك في حصار شعبنا وإبادته؛ وشعبنا بكل عوائله وعشائره يقف موحدا ضدهم.

وصرحت مصادر في وزارة الداخلية لقناة الأقصى عن سقوط أكثر من 20 قتيلا من عصابات لصوص شاحنات المساعدات في عملية أمنية نفذتها الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجان عشائرية.