مستجدات حرب الإبادة على قطاع غزة في يومها الــ411

استشهد أكثر من 60 فلسطينياً بالإضافة إلى عشرات من الجرحى والمفقودين، بعد قصف طائرات الاحتلال لمنزل يأوي أكثر من 200 نازحا في محيط مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة.

وأوضح الدكتور حسام أبو صفية مدير مستشفى كمال عدوان، أن الأطباء والكوادر الطبية في المستشفى انتشلوا بعض الشهداء من تحت الركام بمكان المجزرة بأيديهم لعدم وجود طواقم دفاع مدني، وسيارات إسعاف، مبيناً أن هناك أعداد كبيرة جداً من الشهداء والإصابات والمفقودين تحت الأنقاض ولم يتم انتشالهم.

وحسب احصائيات وزارة الصحة فقد ارتكب الاحتلال منذ ساعات الفجر الأولى مجزرتين ضد العائلات في قطاع غزة، ولازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وفي المنطقة الوسطى ارتفع عدد الشهداء إلى 6 في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة

كما وصل عدد شهداء القصف الإسرائيلي استهداف منزل عائلة العروقي في حي الشيخ رضوان ابو أسكندر حي الشيخ رضوان في مدينة غزة إلى 22 بينهم 10 أطفال

كما رصدت مصادر إعلامية استشهاد 6 مواطنين وعدد من المصابين إثر قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة .

وأفادت وزراة الصحة في قطاع غزة بأن حصيلة العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة لهذا اليوم قد وصلت الى 43,985 شهيد و 104,092 اصابة منذ السابع من اكتوبر للعام 2023م.