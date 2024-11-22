اخر تطورات اليوم 413 من حرب غزة

تتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم 413 تواليًا، وسط دمار شامل في مناحي الحياة بقطاع غزة، وقتل مستمر للمدنيين والنازحين، وشن "إسرائيل" حرب تجويع على سكان القطاع، بينما تشهد مناطق شمال القطاع محاولات تهجير قسري، تحت نيران القصف المتواصل منذ 47 يوما.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، الخميس، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44 ألفًا و56 شهيدا، بالإضافة لـ 104 آلاف و268 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.

استشهد ما لا يقل عن 17 مواطناً في مجازر نفذها جيش الاحتلال الإسرائيلي، عبر قصف طال عدة مناطق شمال ووسط وجنوب القطاع ،منذ منتصف الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الجمعة.

وافادت مصادر طبية باستشهاد ثمانية مواطنين وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية ،استهدفت منزلًا لعائلة أبو عصر في شارع النزاز بحي الشجاعية شرق مدينة غزة.

وأشارت إلى أن الشهداء هم لؤي حسن أبو عصر وزوجته، وابنه وليد وابنته فاطمه الزهراء، ومحمد نشأت أبو عصر، ونعيمه خليل أبو عصر، ومنى خليل جربوع (أبو عصر)وجنى صابر جربوع.

وفي وسط القطاع استشهد خمسة مواطنين في قصف استهدف منزلًا لعائلة الهور في مخيم 5 بالنصيرات، وعُرف من بين الشهداء الدكتور عادل الهور وزوجته ونجله معاذ.

واكدت مصادر طبية في مستشفى العودة أن جثامين شهداء عائلة الهور وصلوا أشلاء إلى المستشفى، حيث لم يبقَ من أجسادهم شيء بفعل قوة الاستهداف.

وفي دير البلح استشهد الشقيقان محمد وأحمد وليد أبو سمرة بعد استهداف منزل عائلتهما في منطقة المعسكر.

فيما استشهدت سيدة وابنتها الطفلة من عائلة شقورة ،وأُصيب الأب بجراح خطيرة بعدما استهدف طيران الاحتلال خيمتهم في محيط أصداء بمواصي خانونيس جنوب القطاع.

وقبيل منتصف الليل تعمّد الاحتلال استهداف الطواقم الطبية في مستشفى كمال عدوان شمال القطاع، بطائرة مسيّرة عند مدخل قسم الطوارئ، تبعه استهداف آخر طاول الطواقم التي حاولت إنقاذ المصابين في القصف الأول.

ونتج عن استهداف الطواقم الطبيّة في مستشفى كمال عدوان، ستّة إصابات في صفوف الطواقم الطبية ومرافقي المرضى، بينهم إصابتين بحالة حرجة.

وتتواصل حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، لليوم 413 تواليًا، وسط دمار شامل في مناحي الحياة بقطاع غزة، وقتل مستمر للمدنيين والنازحين، وشن "إسرائيل" حرب تجويع على سكان القطاع، بينما تشهد مناطق شمال القطاع محاولات تهجير قسري، تحت نيران القصف المتواصل منذ 47 يوما.

وبحسب معطيات وزارة الصحة، الخميس، ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 44 ألفًا و56 شهيدا، بالإضافة لـ 104 آلاف و268 مصابا بجروح متفاوتة، منذ الـ 7 من أكتوبر 2023.