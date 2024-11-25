11 عملاً مقاوماً في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية.

تواصل المقاومة الفلسطينية أعمال التصدي للاعتداءات الإسرائيلية سواءً من قبل جنود جيش الاحتلال أو المستوطنين في مناطق الضفة الغربية، حيث نفذ المقاومين خلال الساعات الماضية 11 عملاً شملت عمليتي إطلاق نار على جنود الاحتلال في مدينة جنين.

ونشر مركز معلومات فلسطين "معطي"، في رصد له، اليوم الاثنين، اطلعت "وكالة يند للأنباء" عليه، أن المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية اليوم نفذت العديد من العمليات التي تنوعت ما بين إطلاق نار واشتباكات مسلحة، ومظاهرة شعبية، واندلاع مواجهات وإلقاء حجارة في 8 نقاط متفرقة بالضفة.

ويقول المركز أن مدينة جنين شهدت عمليتي إطلاق نار، وقعت الأولى قرب حاجز سالم العسكري، والثانية وقعت قرب حاجز الجلمة العسكري، واستهداف المقاومون جنود الاحتلال بصليات كثيفة من الرصاص الحي.

وبين "معطي"، أن مواجهات عنيفة اندلعت مع قوات الاحتلال في بلدة جبع في جنين أيضتا، وتخللها إلقاء حجارة، فيما خرجت مظاهرة شعبية منددة بجرائم الاحتلال وحرب الإبادة ضد شعبنا الفلسطيني في بلدة يعبد بجنين في أعقاب استشهاد شابين أمس الأحد.

ويشر المركز إلى امتدت المواجهات مع قوات الاحتلال إلى مدينة القدس المحتلة، التي تركزت في بلدة سلوان، ورشق خلالها الشبان الثائر جنود الاحتلال بالحجارة.

وأضاف بأنه اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة المغير برام الله، وفي طولكرم، وفي أودلا وبيت فوريك بمحافظة نابلس، وفي مخيم عقبة جبر بأريحا، وبلدة الخضر ببيت لحم.

وتشهد مدن الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر/تشرين أول 2023، تصعيداً غير مسبوق، إذ يقوم باقتحامات يومية لكافة المدن والبلدات ويعتقل العشرات من الفلسطينيين.

منذ 7 أكتوبر/ تشرين أول 2023، بلغت حصيلة حملات الاعتقال التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أكثر من 11 ألف و700 حالة، بينهم 435 امرأة و765 طفلًا.

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى 716 شهيدا، وتزامن ذلك مع تنفيذ قوات الاحتلال اقتحامات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفة.

ووفقا للأرقام التي أعلنتها وزارة الصحة الفلسطينية، كان من بين شهداء الضفة 160 طفلا، و10 نساء، و9 مسنين، فيما بلغ عدد الجرحى نحو 5750 جريحا.

وكالة سند