سلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على التفاقم الحاد بإرهاق الحرب في "إسرائيل" مع تزايد عدد القتلى الجنود وتوسع نطاق القتال في عدة جبهات.

ونقلت الصحيفة عن آري كراوس، وهو جندي احتياطي في لواء جولاني النخبوي التابع لجيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه قضى أيامه داخل غزة في تفجير الأنفاق تحت الأرض.

وفي الليل، كما يتذكر، كان ينضم إلى الآباء الآخرين الذين يرتدون الزي العسكري على تلة رملية، في محاولة للحصول على ما يكفي من أشرطة الهاتف المحمول لإجراء مكالمة فيديو مع ابنته.

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لقد بدت وظيفته اليومية وكأنها ذكرى بعيدة. ففي وقت مبكر من الحرب، أرسلت الفرقة رسالة إلى شركته تعتذر فيها عن تجنيده ولكنها لم تلتزم بتحديد موعد لعودته الكاملة. وقد أوضحت الرسالة أن كونه جنديًا أصبح الآن مهمته الرئيسية.

وقال كراوس الذي أمضى أربعة أشهر في القتال داخل غزة "في الماضي، كنت أعيش حياة مهنية عالية التقنية وحياتي الأسرية، وكان علي أن أحقق التوازن بين هذه الحياة والحياة الأسرية".

وأضاف "الآن، يتعين علي أن أدخل في هذه المعادلة حقيقة أنني أختفي لأسابيع أو أشهر متواصلة" للمشاركة في الحرب.

أزمة التعبئة العسكرية

أبرزت واشنطن بوست أن معضلة كراوس، أو ما يشبهها، يتقاسمها نحو 80 ألف جندي احتياطي إسرائيلي يخططون لمغادرة أسرهم ووظائفهم ودراساتهم، أو تركوها بالفعل، للخدمة على الخطوط الأمامية في الحروب الطاحنة التي تخوضها "إسرائيل" في غزة ولبنان.

وعلى نحو متزايد، يختار البعض من الجنود الاحتياط عدم الالتحاق بالخدمة، الأمر الذي يزيد من الضغوط على الجيش الممتد في خضم حرب إقليمية متوسعة باستمرار.

وقال المتحدث باسم قوات الدفاع الإسرائيلية، نداف شوشاني، في إفادة صحفية الأسبوع الماضي، إن أعداد المجندين في الجيش انخفضت بنحو 15 في المائة منذ الفترة التي أعقبت 7 أكتوبر 2023.

تاريخيا، احتفظت دولة الاحتلال بجيش نظامي صغير، واعتمدت على جنود الاحتياط لملء صفوفها خلال سلسلة من الحروب القصيرة الأمد.

وفي الأشهر الأولى من حرب الإبادة في غزة، تم استدعاء حوالي 350 ألف إسرائيلي، وهو رقم مذهل في دولة يقل عدد سكانها عن 10 ملايين نسمة.

وكانت الخسائر غير مسبوقة أيضا، إذ قُتِل أكثر من 800 جندي منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول.

وتقول جاييل تالشير، المحللة السياسية في الجامعة العبرية: "أينما نظرت ــ الأزمة الاقتصادية، والثمن الباهظ الذي يدفعه جنود الاحتياط وعائلاتهم، وبالطبع القتلى والجرحى ــ فإن المجتمع الإسرائيلي يقف بالتأكيد على حافة قدرته الاستيعابية".

رسائل وداع جاهزة

بحسب واشنطن بوست يقوم جنود الاحتياط بتحضير رسائل وداع في حالة عدم تمكنهم من الخروج: رسائل فيديو للأطفال، وكلمات مرور بنكية لشركائهم.

تتذكر تشافا لانداو زينيلمان، التي قتل زوجها بعد شهرين من بدء الحر في خان يونس بجنوب غزة، الخوف الشديد المستمر على مصيره.

كان آري يُستدعى للخدمة الاحتياطية كل ثلاثة أشهر في السنوات الأخيرة؛ وفي بعض الأحيان كان يحتاج إلى إقناعها. وهذه المرة لم يكن هناك شك في أنه سيذهب.

قالت زوجة الجندي القتيل "هذه المعضلات هي واقعنا من قبل، ولكن هذه الحرب قاسية.

وأضافت أنها بالكاد تناولت الطعام أو نمت عندما كان في غزة، وحاولت منع نفسها من تخيل "طرق الباب" لكنه لم يعد سوى جثة.

وبحسب الصحيفة فإن نظام التجنيد الشامل في "إسرائيل" يتطلب من أغلب الرجال اليهود أن يخدموا لمدة ثلاث سنوات تقريباً، والنساء اليهوديات لمدة سنتين.

لكن المجتمع الأرثوذكسي المتنامي والمؤثر سياسياً معفي إلى حد كبير من الخدمة، وهي القضية التي أزعجت المجتمع الإسرائيلي في الأسابيع الأخيرة.

حكمت المحكمة العليا هذا العام بضرورة تجنيد طلاب المدارس الدينية اليهودية المتطرفة في الجيش، الأمر الذي يهدد الائتلاف السياسي اليميني الهش الذي يتزعمه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وعندما وقع وزير الجيش السابق يؤاف جالانت على إشعارات التجنيد الأولى هذا الشهر، طرده نتنياهو من منصبه.

وتخطط المؤسسة العسكرية، التي تواجه نقصاً محتملاً في القوات، لتمديد الخدمة الإلزامية في الجيش النظامي وزيادة الحد الأقصى لسن الاحتياط. وقد وصل العديد من الجنود بالفعل إلى نقطة الانهيار.

قال جندي احتياطي في القوات الخاصة خدم لمدة 300 يوم تقريبًا على مدار العام الماضي "أشعر وكأن الحكومة تجبرني على أن أطلب من زوجتي قضاء عطلة نهاية الأسبوع مع الشباب في لاس فيجاس، ولكن في الواقع، فإن الأمر يتعلق بالذهاب لأسابيع إلى لبنان".

وذكر الجندي أن عدد جنود وحدته المكونة من 12 تقلصا إلى خمسة بعد أن رفض سبعة منهم الظهور.

وقال "لم نكن نتخيل قط أن حربا ستمتد إلى هذا الحد وتستمر لفترة طويلة. كما أننا لم نتخيل أن أحدا سيحل محلنا".

ويتبادل الجنود قصصاً عن أزواج يهددون بالطلاق وعن رؤساء ــ كثيرون منهم من جنود الاحتياط أنفسهم ــ ينفد صبرهم.

وتكافح العديد من النساء باعتبارهن أمهات عازبات، فيقللن ساعات عملهن لتلبية احتياجات رعاية الأطفال، في ظل انخفاض الإنتاجية على نحو حاد في مختلف المجالات.

وقال بنيامين بنتال، رئيس برنامج السياسة الاقتصادية في مركز تاوب لدراسات السياسة الاجتماعية في "إسرائيل"، إن النمو الاقتصادي الإسرائيلي انخفض إلى 2% العام الماضي ومن المتوقع أن ينكمش إلى 1.5% في عام 2024.

قبل الحرب على غزة، كان متوسط عدد العمال الغائبين عن العمل شهرياً لأداء الخدمة الاحتياطية 3200 عامل، وعادة ما يكون ذلك لجزء من الأسبوع فقط، وفقاً لدراسة أجراها معهد الديمقراطية الإسرائيلي في القدس.

وفي الفترة بين أكتوبر/تشرين الأول وديسمبر/كانون الأول من العام الماضي، بلغ متوسط عدد الغائبين عن العمل نحو 130 ألف عامل شهرياً، وكان أغلب العمال غائبين تماماً.

وتغلق الشركات الصغيرة أبوابها، وتخسر الشركات الناشئة رأس المال، وتفكر الشركات الناجحة المحتملة في الانتقال إلى مكان آخر.

"هناك إرهاق شديد"، هكذا قال شموليك موسكوفيتز، وهو مستشار أعمال مستقل وجندي احتياطي. وقد أمضى أكثر من 250 يومًا على الخطوط الأمامية، وفي إحدى المرات تزامنت فترة عمله مع فترة عمل شقيقه في غزة.

لقد خسر موسكوفيتز عملاءه بعد استدعائه، وقال إن برامج المساعدة الحكومية كانت غير كافية.

وبالنسبة للعديد من الإسرائيليين، فإن التكاليف الاجتماعية والاقتصادية والإنسانية المتزايدة للحروب باتت فوق قدرة التحمل.

ترجمة خاصة- وكالة سند