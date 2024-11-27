الدفاع المدني بغزة يعمل بمركبة إنقاذ واحدة فقط

اعلن الدفاع المدني في "محافظة غزة" أن طواقمه تعمل بمركبة إنقاذ واحدة فقط لعدم توفر السولار اللازم.

وأكد الدفاع المدني في بيان له تلقته "الرسالة نت" أن باقي مركبات الدفاع المدني لا تزال متوقفة عن الحركة لليوم الـ ٢١ لعدم توفر السولار.

واشار إلى أن الإحتلال الإسرائيلي يستمر في إيقاف منظومة الدفاع المدني كليا عن العمل ويحتجز مركباته في "محافظة شمال القطاع" لليوم الـ ٣٦.

وأعلن الدفاع المدني أمس عن توقف كافة مركباته "الإطفاء والإنقاذ والإسعاف" عن العمل في "محافظة غزة" لاستمرار رفض الإحتلال الإسرائيلي توفير السولار اللازم لتشغيلها، وأنه لم يستطيع الاستجابة لنداءات المواطنين، حتى يسمح الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الإنسانية إدخال كميات السولار اللازمة.

وحذر من أن استمرار رفض ادخال وتزويد الدفاع المدني بكميات السولار اللازمة لتشغيل مركبات الإنقاذ والإطفاء هو بمثابة الحكم بالموت والإعدام على المواطنين الذين يقصف الاحتلال الإسرائيلي مساكنهم وتتعرض للحرائق، ويضع المواطنين أمام مخاطر كبيرة في ظل تكاثف عمليات القصف الإسرائيلي للمنازل الممتلكات السكنية.