الاحتلال يطلق النار على اللبنانيين العائدين إلى الجنوب

استشهد 4 لبنانيين واعتقل آخرون بعد اطلاق جيش الاحتلال النار على المدنيين العائدين إلى بيوتهم في الجنوب اللبناني، مع بدء سريان اتفاق وقف النار بين حزب الله و(إسرائيل). وطالب الجيش السكان عدم التوجه إلى بلداتهم الحدودية الجنوبية، حتى اشعار آخر.

وأصيب عدد من الصحفيين في لبنان برصاص جنود الاحتلال الإسرائيليين، في بلدة الخيام، كما تعرضت بلدة عيتا الشعب بالإضافة إلى بلدة كفركلا، لقصف مدفعي إسرائيلي.

فيما عمد عناصر الجيش اللبناني إلى إغلاق جميع المداخل المؤدية الى الخيام بسبب وجود قوات إسرائيلية داخل البلدة، إذ لم تنسحب منها بعد، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.

كما قام جيش الاحتلال بفرض حظرا للتجول في مناطق تواجده جنوبي لبنان، وقال إنه اعتقل 4 لبنانيين اقتربوا من قواته جنوبي لبنان. وجاء ذلك بعد ساعات من دخول وقف إطلاق النار بين (إسرائيل ) وحزب الله اللبناني حيز التنفيذ فجرًا