أكثر من 12 شهيدا في استهدافات متكررة لمخيم النصيرات

سجلت وزارة الصحة ارتقاء 12 شهيدا وعدد من الإصابات منذ الصباح بقصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة منازل في محيط صالة عبد العال في محيط عمارة جولس بالنصيرات وسط قطاع غزة

كما طال القصف المدفعي منازل لعوائل الشريحي والهور وأبو يوسف ومكتب تاكسيات سماء الوسطى في النصيرات وطواقم الإسعاف غير قادرة على انتشال شهداء وإصابات من عدة مناطق بالنصيرات

وأعلنت مستشفى العودة عن وصول شهيدين وعدة إصابات جرّاء قصف مدفعي إسرائيلي استهدف عدة منازل في محيط عمارة جولس بمخيّم النصيرات وسط قطاع غزة

وأضافت مصادر صحية في المستشفى أن قسم الاستقبال والطوارئ ممتلئ بالكامل بالمصابين ويُعالجون على الأرض لكثرتهم، وغرفة الشهداء مكتظة بالجثامين جراء عدوان الاحتلال على مخيم النصيرات.

كما أصيب ضابط إسعاف في قصف الاحتلال الإسرائيلي بشكل مباشر مركبة إسعاف تابعة لمستشفى العودة كانت في مهمة إجلاء عائلات محاصرة من شمالي مخيّم النصيرات وسط قطاع غزة.