3 شهداء باستهداف مجموعة مواطنين شرق خانيونس

استشهد ثلاثة مواطنين مدنيين، وأصيب آخر، مساء اليوم الخميس، بقصف إسرائيلي على مجموعة مواطنين جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر طبية ومحلية متطابقة، إن طائرات الاحتلال الحربية قصفت مجموعة من المواطنين في منطقة "قاع القرين" شرق مدينة خانيونس؛ أسفر عن 3 شهداء وإصابة.

وعُرف من الشهداء الثلاثة، عيسى العقاد، ومحمد العقاد.

وتواصل "إسرائيل" عدوانها الوحشي على قطاع غزة، لليوم الـ 419 على التوالي، وسط تصاعد الجرائم والمجازر المروعة التي تستهدف المدنيين، في وقت تزداد فيه محاولات تهجير سكان الشمال.

ومنذ الـ 7 من أكتوبر / تشرين الأول 2023 الماضي، ارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي وجريمة الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة إلى 44 ألفًا و235 شهيدًا، و104 آلاف و638 مصابًا بجراح متفاوتة.