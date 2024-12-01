مداهمات واعتقالات في الضفة الغربية

شن جيش الاحتلال الاسرائيلي ،فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات ، واعتقالات في انحاء متفرقة بالضفة الغربية ،تخللها اشتباكات مسلحة في طوباس.

واندلعت اشتباكات مساحة بين جيش الاحتلال ومقاومين في قرية عقابا بطوباس عقب اقتحام البلدة ،واعتقال الشاب قصي السيد ،والاسير المحرر محمد الشاويش شقيق الشهيد خالد الشاويش.

واعتقلت قوات الإحتلال الطالبين في جامعة النجاح أويس ناصر نجار، وعمر عاصم نجار بعد اقتحام منزل ذويهم في قرية بورين جنوب نابلس ، و الشاب إيهاب محفوظ من قرية عينابوس جنوب مدينة نابلس.

كما واعتقل جيش الاحتلال عدداً من الشبان خلال اقتحام مدينة سلفيت، عرف منهم كلا من محمد الحسن ، وأحمد عبد الفتاح معالي ،شريف رشدي ، وكرم المصري بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

واقتحمت قوات الاحتلال بلدة المغير شرقي رام الله ،كما واعتقلت عددا من طلاب مدرسة دير دبوان الصناعية.