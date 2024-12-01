القسام تنفذ كمينًا مركبًا ضد جنود وآليات الاحتلال في رفح

أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، مساء يوم الأحد، عن تنفيذ كمين مركب ضد آليات وجنود الاحتلال الإسرائيلي في رفح جنوبي قطاع غزة.

وأوضحت القسام في بيان وصل وكالة "صفا"، أنه تم تنفيذ كمين مركب ضد جنود الاحتلال الإسرائيلي ضد جنود وآليات الاحتلال في محيط مفترق برج عوض بحي الجنينة شرقي مدينة رفح جنوبي القطاع.

وفي ذات السياق، قالت القسام إن مجاهديه استهدافوا جرافة إسرائيلية عسكرية من نوع "D9" بعبوة "صدمية" ظهر الجمعة الماضية، ومقتل من فيها وتدمير دبابة من نوع "ميركفاه" بعبوة "شواظ" صباح أمس السبت في منطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة.

وتواصل كتائب القسام تصديها لآليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في قطاع غزة ضمن معركة "طوفان الأقصى"، ومواجهة العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 422 يومًا.

وكالة صفا

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