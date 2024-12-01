سنصعد من عملياتنا العسكرية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة

قالت القوات المسلحة اليمنية في تصريح لها اليوم أنها ستواصل تنفيذَ عملياتها العسكريةِ بوتيرةٍ متصاعدةٍ في منطقةِ العملياتِ البحريةِ المعلنِ عنها ضدَّ العدوّين الإسرائيليِّ والأمريكيِّ، ولن تتوقفَ العمليات إلا بوقفِ العدوانِ ورفعِ الحصارِ عنِ قطاعِ غزة.

وكانت قد نفذتِ القواتُ البحريةُ وسلاحُ الجوِّ المسيرُ والقوةُ الصاروخيةُ في القوات المسلحة عمليةً عسكريةً نوعيةً ومشتركةً، استهدفتْ مدمرةً أمريكيةً وثلاثَ سُفُنِ إمدادٍ تابعةً للجيشِ الأمريكيِّ وهي "سفينةُ Stena impeccable ، وسفينةُ Maersk Saratoga وسفينةُ Liberty Grace.

كما أعلنت أنها نفذت العمليةُ بستةَ عشرَ صاروخاً بالستياً ومجنحاً وطائرةً مسيرةً في البحرِ العربيِّ وخليجِ عدن، وكانتِ الإصاباتُ دقيقةً ومباشرةً حسب ما قالته في بيان لها مساء اليوم.